Oberbayern: 62-Jährige bei Unfall schwerst verletzt

Oberbayern

62-Jährige bei Unfall schwerst verletzt

Eine Kollision in Ainring endet für eine 62-Jährige mit schwersten Verletzungen. Wie der Unfall ablief und welche Folgen er für die Beteiligten hatte, berichtet die Polizei.
Von dpa
    Bei einem Unfall in Oberbayern hat eine 62 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen erlitten. (Symbolbild)
    Bei einem Unfall in Oberbayern hat eine 62 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen erlitten. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Eine 62 Jahre alte Frau ist in Oberbayern mit ihrem Auto gegen eine Betonmauer geprallt und dabei schwerst verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen zurück auf die Fahrbahn in Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Eine 47-jährige Autofahrerin konnte demnach nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge kollidierten. Die 62-Jährige sei in eine Klinik geflogen worden. Die 47-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten und sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

