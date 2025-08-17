Acht Verletzte nach Unfall auf der B2

Sieben Leichtverletzte und eine mittelschwer verletztes sechsjähriges Mädchen sind nach einem Unfall auf der B2 bei Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schaden an den drei beteiligten Autos wurde auf fast 100.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Eine 24-Jährige aus dem Isartal wollte demnach ein weiteres Auto auf die Bundesstraße einfahren lassen und verlangsamte deshalb ihr Fahrzeug. Der hinter ihr fahrende 59-jährige Mann aus Baden-Württemberg reagierte nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Auto auf das der 24-Jährigen auf.

Nach Auffahrunfall dann Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Weil er versucht hatte, nach links auszuweichen, kam er zudem in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-jährigen Münchners. Eine im Auto des Münchners sitzende Sechsjährige verletzte sich durch den Unfall mittelschwer. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B2 war zeitweise für über eine Stunde gesperrt.