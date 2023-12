Bahnverkehr wegen Kleinwagen auf Gleisen eingeschränkt

Weil ein Auto von alleine auf die Gleise gerollt war, ist der Zugverkehr bei Garmisch-Partenkirchen am Sonntag stellenweise für über eine Stunde eingestellt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 20-jährige Autofahrerin anscheinend vergessen, den Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen. Nachdem der Kleinwagen zunächst rund eine Stunde unbewegt gestanden war, setzte er sich in Bewegung und rollte auf die Gleise am Bahnhof Hausberg. Feuerwehrkräfte bargen das Auto den Angaben zufolge mit einem Kran. Die Bahnstrecke und der Bahnsteig blieben unbeschädigt. Die Polizei ermittelte gegen die 20-Jährige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

(dpa)