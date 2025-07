Baum fällt auf Camperin - 24-Jährige schwer verletzt

Eine Camperin ist in der Nacht im Berchtesgadener Land unter einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 24-Jährige nach einer Feier zusammen mit ihrer Schwester an der Scharitzkehlalm in Berchtesgaden übernachten wollen. Die beiden Hängematten der Frauen seien allerdings an einer morschen Esche befestigt worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Baum kippte, als die 24-Jährige in ihre Hängematte stieg. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

