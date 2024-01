Betrunkener schlägt mit Axt auf Fahrrad ein

Mit einer Axt hat ein betrunkener Mann in Oberbayern auf ein Fahrrad eingeschlagen.

Eine Zeugin hatte den Mann am Mittwochabend in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) beobachtet und die Polizei gerufen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Polizisten griffen den 34-Jährigen kurz darauf auf. Die Axt hatte er demnach in der Nähe weggeworfen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nachdem die Polizei seine Personalien festgestellt hatte, durfte der Mann wieder gehen.

(dpa)