Boje löst Großeinsatz am Chiemsee aus

Wegen einer Verwechslung zweier Bojen sind Einsatzkräfte am Chiemsee mit einem Großaufgebot ausgerückt. Eine Frau habe von einer Terrasse bei Bernau (Landkreis Rosenheim) einen Schwimmer beobachtet, sagte ein Polizeisprecher. Dieser sei demnach am Donnerstag mit einer roten Schwimmboje unterwegs gewesen. Die Frau sei für einen kurzen Moment ins Haus gegangen. Als sie zurückkam, sah sie den Angaben zufolge nur noch eine Boje im See. Die Frau habe daraus gefolgert, dass der Schwimmer untergegangen sei und habe den Notruf gewählt, sagte der Sprecher weiter.

Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst seien mit einem Großaufgebot ausgerückt. Sie hätten an Land und im Wasser nach dem Schwimmer gesucht. Wie sich den Angaben zufolge herausstellte, gehörte die Boje, die die Frau beim zweiten Mal gesehen hatte, zu einem Fischernetz. Der Schwimmer hatte das Wasser bereits wieder mit seiner Schwimmboje verlassen, teilte die Polizei weiter mit.