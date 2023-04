Diebe stehlen Kupfer von Kirche und Leichenschauhaus

Diebe haben kupferne Dachrinnen und Regenrohre von einer Kirche und einem angrenzenden Leichenschauhaus in Oberbayern gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die bisher unbekannten Täter die Beute zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen von den zwei Gebäuden in Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) entwendet haben. Insgesamt sei ein Sach- und Gebäudeschaden in Höhe von etwa 2700 Euro entstanden. In den Wochen zuvor hatten Diebe bereits versucht die Kupferrinnen an einer Kirche im nahegelegenen Neuburg an der Donau zu stehlen, blieben jedoch erfolglos.

(dpa)