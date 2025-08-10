Dreijähriger in Windeln von Großeltern weggelaufen

Ein dreijähriger Junge ist in Oberbayern nur in Windeln bekleidet bei seinen Großeltern die Tür heraus spaziert. Passanten fanden den Jungen am Samstag in Starnberg, wie die Polizei mitteilte. Der Junge konnte den Passanten demnach wohl nicht erklären, wer er ist. Deshalb riefen sie die Polizei.

Die Polizeibeamten nahmen das Kind den Angaben zufolge in Obhut. Der Dreijährige war wohlauf und wurde mit zur Inspektion gebracht. Dort betreuten die Beamten das Kind und wechselten ihm auch die Windel.

Nach einer Stunde meldeten sich die Großeltern des Jungen, wie es hieß. Es stellte sich heraus, dass der Dreijährige aus deren Wohnung gegangen war, als sie scheinbar kurz unaufmerksam waren. Nach einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Jugendamtes durften die Großeltern ihren Enkel wieder heim bringen. Die Mutter des Jungen sei zu dem Zeitpunkt auf einem Ausflug gewesen.