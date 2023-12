Einbruch in Crêpes-Stand: 55-Jähriger festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Crêpes-Stand am Münchner Ostbahnhof hat die Polizei einen 55-Jährigen festgenommen.

Ein Küchenrührgerät samt Zubehör, ein Wasserkocher, ein Ladekabel sowie geröstete Mandeln befanden sich unter dem Diebesgut, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch einen weiteren Einbruch in einen Laden soll der Verdächtige in der Nacht zu Dienstag begangen haben. Am Dienstagmittag nahmen Beamte den Mann am Bahnhof fest. Nun soll der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Schon Anfang November soll der Verdächtige einen sogenannten Motorheber der Deutschen Bahn im Wert von 2000 Euro entwendet haben. Über Videoaufzeichnungen konnte die Polizei die Fälle miteinander verbinden.

(dpa)