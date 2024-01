Gemeinde in Oberbayern wendet Zwangszuweisung von Flüchtlingen ab

Das Dorf Greiling klagte gegen den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und dessen Flüchtlingspläne. Es bekam Recht – und prompt melden sich mögliche Nachahmer.

In Bayern darf ein Landratsamt die Verpflichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen nicht zwangsweise auf eine Gemeinde übertragen. Das hat das Verwaltungsgericht München in einem Eilbeschluss festgestellt und damit einer Klage der kleinen Gemeinde Greiling gegen den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Recht gegeben. Der Beschluss erfährt bundesweit Aufmerksamkeit, wird aber nach Auffassung des bayerischen Innenministeriums keine Signalwirkung haben.

Der ehrenamtliche Bürgermeister von Greiling, Anton Margreiter ( Freie Wähler), ist mit einem Schlag über die Gemeindegrenzen hinaus ein gefragter Mann. Die Resonanz aus ganz Deutschland sei groß, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwei Kollegen aus Rheinland-Pfalz hätten sogar schon angekündigt, seinem Beispiel folgen zu wollen und sich gegen die zwangsweise Unterbringung von Flüchtlingen zu wehren.

"Die Gemeinde Greiling wollte sich nie vor irgendeiner Aufgabe drücken"

"In Feierlaune" aber sei er dennoch nicht. Es handle sich bestenfalls um einen Etappensieg und überhaupt sei das Thema zu ernst, sagt Margreiter und beteuert: "Die Gemeinde Greiling wollte sich nie vor irgendeiner Aufgabe drücken. Wir machen das nach unseren Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind nicht überall gleich." Man habe dem Landratsamt eine Liegenschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. Warum diese nicht akzeptiert wurde, wisse er nicht. Als dann aber die Zwangszuweisung drohte, habe die Gemeinde geklagt.

Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) sieht das offenkundig anders. Seine Juristen machten vor Gericht geltend, dass die Gemeinde Greiling die in einer Besprechung der Bürgermeister des Landkreises vereinbarte Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen nicht erfüllt habe. Niedermaier sieht seinen Landkreis in einem Dilemma: "Wir werden ohne eine weitreichende Mitwirkung der Gemeinden sehr schnell keine Menschen mehr unterbringen können, und ich frage mich, wie wir die Aufgabe dann bewältigen sollen."

Rechtlich allerdings stehen die Chancen für den Landrat schlecht. Laut Innenministerium kann ein Landratsamt "die Gemeinden zur Mitwirkung anhalten und sie zur Benennung geeigneter Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen auffordern". Das ändere aber nichts daran, dass die Unterbringung von Geflüchteten in Bayern Aufgabe der Kreisverwaltungsbehörden und Regierungen, also eine staatliche Aufgabe bleibe. "Zwangszuweisungen" von staatlicher Seite an die Kommunen seien in Bayern folglich nicht vorgesehen. "Von der Entscheidung geht daher keine Signalwirkung aus, da diese der bisherigen Rechtsauffassung des Innenministeriums entspricht und sie nur einen Einzelfall betrifft, der nicht dem allgemeinen Verwaltungshandeln entspricht."

Das erste Mal, dass bei Unstimmigkeiten in einem Landkreis ein Gericht angerufen wurde

So sieht man das auch beim Bayerischen Gemeindetag. "Es gibt keine Rechtsgrundlage für Zwangszuweisungen. Die Unterbringung ist eine rein staatliche Aufgabe", sagt ein Sprecher auf Anfrage. Es sei das erste Mal, dass bei Unstimmigkeiten in einem Landkreis ein Gericht angerufen worden sei. "Bisher läuft das in Bayern überall einvernehmlich."

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin (CSU), fordert Verständnis für seine Kollegen. "Die Entscheidung hat uns zwar nicht überrascht, verdeutlicht aber die missliche Lage der Landkreise, die verpflichtet sind, die ankommenden Menschen unterzubringen, diese Unterbringungsverpflichtung aber streng genommen nicht durchsetzen können. Allerdings ändert die überschlägige Entscheidung nichts daran, dass die Unterkünfte immer auf Gemeindegebiet stehen werden, da die Landkreise in aller Regel über keine eigenen Flächen verfügen."

Der Rechtsstreit, so Karmasin, sei "letzten Endes nichts anderes als ein Symptom völlig verfehlter Ausländerpolitik der Ampelkoalition, die an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiregiert und die Leistungsfähigkeit der Kommunen außer Acht lässt. Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass sich Gemeinden und Landkreise nicht auseinanderdividieren lassen".