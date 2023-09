Oberbayern

vor 48 Min.

In Mühldorf am Inn wurde ein Fliegerbombe gefunden – keine Evakuierung

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Mühldorf am Inn arbeitet ein Sprengkommando an der Entschärfung. Eine Evakuierung ist nicht nötig.

Ein Sprengkommando beginnt in Mühldorf am Inn noch am Sonntagabend mit der Entschärfung einer Fliegerbombe, die bei Sondierungsarbeiten gefunden wurde.

In Mühldorf am Inn ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 50-Kilogramm-Bombe sei bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden, teilte der Landkreis am Sonntagabend auf Facebook mit. Das Sprengkommando sei vor Ort, die Entschärfung beginne in Kürze. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, eine Evakuierung ist nicht notwendig", hieß es. Zugverkehr in Mühldorf am Inn wird ab 21 Uhr wegen Bombenentschärfung eingestellt Es komme lediglich zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Adolf-Kolping-Straße und gegebenenfalls im Zugverkehr. Nach Angaben der Polizei sollte der Zugverkehr am Bahnhof ab etwa 21.00 Uhr für die Dauer der Entschärfung eingestellt werden. Wie lange die Entschärfung dauern werde, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Sprecher des Landkreises. (dpa/lby)

Themen folgen