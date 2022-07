Kleinflugzeug-Notlandung: Drei Verletzte

Ein Kleinflugzeug mit drei Personen ist in der Nähe des Münchner Flughafens notgelandet.

Zeugen zufolge landete die Maschine am Freitagmittag östlich des Erholungsgebiets Stoibermühle im Landkreis Freising auf einem Feld, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die Zeugen hätten dies umgehend per Notruf mitgeteilt.

Alle drei Insassen sollen sich bei dem Zwischenfall verletzt haben. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zum Grund der Notlandung konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.

Das Erholungsgebiet in der oberbayerischen Gemeinde Marzling liegt nur wenige Kilometer nördlich des Flughafens und nahe der Stadt Freising.

(dpa)