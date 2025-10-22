Icon Menü
Oberbayern: Knochenfund in leerstehendem Haus gibt Rätsel auf

Oberbayern

Knochenfund in leerstehendem Haus gibt Rätsel auf

Arbeiter finden in einem unbewohnten Haus in Burgheim Knochen. Die Kripo ermittelt. Noch sind viele Fragen offen.
    Zum Knochenfund in Burgheim ermittelt nun die Kripo. (Symbolbild)
    Zum Knochenfund in Burgheim ermittelt nun die Kripo. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Im oberbayerischen Burgheim sind bei Arbeiten in einem leerstehenden Haus Knochen gefunden worden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, doch zeigten sich die Fachleute vergleichsweise gelassen: «Es gibt keine Hinweise, dass die Knochen in irgendeiner Art und Weise mit einem Gewaltverbrechen in Verbindung stehen könnten. Es könnte sich auch um einen archäologischen Fund handeln», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Zuerst hatte die «Neuburger Rundschau» berichtet.

    In direkter Nähe des Hauses im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen befindet sich ein Friedhof. «Man muss jetzt erstmal schauen, wie alt diese Knochen sind und auch die Umstände letztlich prüfen», sagte die Sprecherin weiter. Die Knochen werden derzeit untersucht.

