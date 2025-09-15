Kühe ausgebüxt – Anwohner greifen beherzt ein

Bewohner einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn haben sechs entlaufene Kühe eingefangen - ohne auf die Polizei zu warten. Die Tiere waren Polizeiangaben zufolge am späten Sonntagabend auf einer Straße bei Reichertsheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sie bei der Polizei.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, war ihre Arbeit allerdings schon erledigt: Landwirte aus der Umgebung hatten die Kühe laut einem Polizeisprecher mittels Seilen und Holzlatten auf einem Feld eingezäunt und dafür gesorgt, dass sie den Verkehr nicht mehr gefährden konnten. Auch einen Transporter hatten die Helfer organisiert, mit dem die Tiere schließlich zu einem Bauernhof gebracht wurden.

Laut Polizei blieb zunächst ungeklärt, von wo die Tiere ausgebüxt waren und wem sie gehörten. Die Polizei bat den Eigentümer, sich zu melden.