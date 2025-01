Mann tötet Mutter und sich selbst – Hintergründe unklar

Ein Mann in Oberbayern hat mutmaßlich seine Mutter und anschließend sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 86-Jährige und ihr 53 Jahre alter Sohn am Freitag tot in ihrem Wohnhaus in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aufgefunden.

Laut Polizeiangaben hatte der Mann am Mittag Angehörige angerufen und erklärt, er habe seine Mutter getötet. Diese informierten die Polizei. Die Beamten fanden die Mutter tot im Wohnhaus und den Sohn leblos im Gartenbereich vor. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.