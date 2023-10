Oberbayern

vor 4 Min.

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Erharting

Nach einem Sturz in Erharting (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Motorradfahrer in einem Krankenhaus gestorben.

Der 56-Jährige habe am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve kurz vor einem Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann stürzte demnach. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. In der Nacht zum Montag sei der Mann noch in eine Spezialklinik verlegt worden. Dort starb er jedoch an seinen Verletzungen. Die Polizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Mitteilung der Polizei (dpa)

Themen folgen