Paketbote löst Polizeieinsatz und Straßensperre aus

Ein Paketbote hat in Oberbayern ein Paket über den Zaun eines Firmengeländes von Airbus geworfen und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie sich nach einer Überprüfung herausgestellt habe, sei von dem Paket keine Gefahr ausgegangen, teilte die Polizei mit.

Demnach hatte in Manching (Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm) ein Mitarbeiter des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmens ein Paket auf dem Betriebsgelände bemerkt, das von der Straße aus über einen Zaun in den Sicherheitsbereich geworfen worden war.

Der Gegenstand sei von Polizisten auf mögliche Gefahren, wie zum Beispiel Sprengstoff, geprüft worden, teilte die Polizei weiter mit. Dafür sei die anliegende Staatsstraße für rund eineinhalb Stunden gesperrt worden. Neben der Polizei seien auch Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz und Hilfskräfte des Landratsamts Pfaffenhofen vor Ort gewesen.

Nach der Überprüfung gab die Polizei Entwarnung: Bei dem Inhalt des Päckchens handele es sich demnach um Kunststoffteile. Diese seien tatsächlich für die Firma bestimmt gewesen. Warum der noch unbekannte Paketbote das Paket über den Zaun warf und nicht an der Pforte abgab, werde nun ermittelt.