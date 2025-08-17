Icon Menü
Oberbayern: Polizei sprengt Panzerfaust im Wald nach Entdeckung von Spaziergängern

Oberbayern

Nach Entdeckung von Spaziergängern: Polizei sprengt Panzerfaust im Wald

In Oberbayern finden Spaziergänger Panzerfaust-Munition im Wald. Die Polizei sprengt die Munition – der Knall ist noch in den Nachbargemeinden zu hören.
Von dpa
    Spaziergänger finden in einem Wald bei Rosenheim Panzerfaust-Munition.
    Spaziergänger finden in einem Wald bei Rosenheim Panzerfaust-Munition. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Spaziergänger haben in einem Wald in Oberbayern scharfe Munition einer Panzerfaust entdeckt. Daraufhin rückte der Kampfmittelräumdienst zum Fundort an einem Bach bei Samerberg (Landkreis Rosenheim) aus und sprengte die Munition, wie die Polizei mitteilte. Der laute Knall der Explosion am Samstagabend war bis in die Nachbargemeinden zu hören.

    Panzerfaust bei Rosenheim gefunden: keine Zwischenfälle bei Sprengung

    Bei der Sprengung kam es laut Polizei zu keinen Zwischenfällen. Zuvor sei der Fundort weiträumig abgesperrt und der gesamte Wald von Einsatzkräften abgegangen worden.

