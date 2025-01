Sattelzug mit Getränkedosen kippt um – ein Verletzter

Ein Sattelzug mit Energydrink-Dosen ist auf der Autobahn 94 bei Neuötting (Landkreis Altötting) umgekippt. Der 35 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und der Gesamtschaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Sattelzug kam demnach nachts wegen eines Fahrfehlers nach rechts ab, schleuderte und kippte in der gesamten Länge auf die A94 um. Diesel lief daraufhin aus. Ob Boden abgetragen werden musste, war zunächst unklar.

Ein Sachverständiger organisierte die Sicherung, Bergung und Umladung der Getränkedosen, die laut einem Polizeisprecher alle heil blieben. Der Verkehr konnte ihm zufolge links an der Unfallstelle vorbeifahren. Die rechte Fahrspur in Richtung Passau blieb auch am Mittag noch gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.