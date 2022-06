Schleierfahnder finden 280 Kilo Kautabak in Transporter

Schleierfahnder haben in einem Transporter eine große Menge verbotenen Kautabak gefunden.

Die Ware kam bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Oberbayern unter Kunststoffsäcken zum Vorschein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es seien rund 280 Kilo der pakistanischen Tabakerzeugnisse gefunden worden, die in Deutschland nicht zulässig seien.

Der 66 Jahre alte Fahrer hatte bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Aying gegenüber den Beamten angegeben, dass er nur Gemüse befördert. Für die Ladung, die er nach Frankfurt bringen sollte, habe er jedoch keinen Frachtbrief vorweisen können. Deshalb sei der Transporter durchsucht worden.

Der Fahrer konnte den Angaben zufolge nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt ohne den Tabak fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft sei über den Fund am Dienstag informiert worden.

(dpa)