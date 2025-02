Schwerer Unfall bei Blockabfertigung - A93 gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Blockabfertigung bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) ist die Autobahn 93 in Richtung Kufstein komplett gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei sind zwei Lastwagen und ein Auto beteiligt. Es gebe wohl mehrere Verletzte, sagte ein Sprecher. Genauere Angaben dazu machte er zunächst nicht.

Der Polizeisprecher sagte, dass die Autobahn in beide Richtungen voll mit Trümmerteilen sei. Der Verkehr in Richtung Österreich werde an der Anschlussstelle Reischenhart von der Autobahn abgeleitet.