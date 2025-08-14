Sechsjähriges Mädchen auf Tretroller von Auto überrollt

Ein sechsjähriges Mädchen ist in Oberbayern von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei in Wallgau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs gewesen, als das Mädchen plötzlich aus einer Einfahrt mit einem Tretroller auf die Straße gefahren sei, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer habe das Mädchen wegen Pflanzen am Straßenrand nicht rechtzeitig gesehen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen habe bei dem Unfall einen offenen Schienbeinbruch erlitten. Die Sechsjährige sei in stabilem Zustand mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Gegen den Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.