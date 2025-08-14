Icon Menü
Oberbayern: Sechsjähriges Mädchen auf Tretroller von Auto überrollt

Oberbayern

Sechsjähriges Mädchen auf Tretroller von Auto überrollt

Ein Mädchen fährt mit ihrem Roller plötzlich aus einer Einfahrt auf die Straße. Der Fahrer sieht das Kind nicht rechtzeitig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein sechsjähriges Mädchen ist in Oberbayern von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei in Wallgau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs gewesen, als das Mädchen plötzlich aus einer Einfahrt mit einem Tretroller auf die Straße gefahren sei, teilte die Polizei mit.

    Der Fahrer habe das Mädchen wegen Pflanzen am Straßenrand nicht rechtzeitig gesehen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen habe bei dem Unfall einen offenen Schienbeinbruch erlitten. Die Sechsjährige sei in stabilem Zustand mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

    Gegen den Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

