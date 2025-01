Sieben Verletzte bei Brand in Asylunterkunft

Beim Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Griesstätt (Kreis Rosenheim) sind sieben Menschen verletzt worden. Der Brand war am frühen Morgen ausgebrochen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut einem Polizeisprecher 15 Menschen in dem Gebäude. Sieben von ihnen seien mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine mittlere sechsstellige Summe.

Weshalb der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Brandspezialisten der Kripo Rosenheim hätten die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Polizei zunächst nicht.