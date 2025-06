Tötungsdelikt in Neufahrn: Beteiligter weiter auf der Flucht

Einen Tag nach der tödlichen Auseinandersetzung in Neufahrn bei Freising ist ein Beteiligter weiter auf der Flucht. Bei dem Vorfall wurde Polizeiangaben zufolge ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag im Landkreis Freising mit einem scharfen Gegenstand auf offener Straße verletzt. Er starb den Angaben nach noch am Tatort.

Ein 38-Jähriger sei nach der Tat festgenommen worden. Ein weiterer Mann war laut Polizei geflüchtet, nach ihm wird weiter gefahndet. Die Polizei ermittle wegen eines Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zum Tathergang und zur Tatwaffe nannte er zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst ebenfalls unklar.