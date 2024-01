Unbekannte überfallen Juwelier: Mitarbeiter gefesselt

Beim Überfall auf ein Juweliergeschäft am Dienstag in Oberbayern haben Unbekannte die beiden Ladenbesitzer gefesselt und Schmuck sowie Bargeld erbeutet.

Mutmaßlich drei maskierte Täter waren laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch anschließend zu Fuß aus dem Laden in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Bei der eingeleiteten Fahndung wurden die Unbekannten nicht gefasst. Die genaue Höhe der Beute war zunächst unbekannt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf und baten um Hinweise von Zeugen.

(dpa)