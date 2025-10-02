Icon Menü
Oberbayern: Unfall absichtlich verursacht? Ermittlungen gegen Mann

Oberbayern

Unfall absichtlich verursacht? Ermittlungen gegen Mann

Zwei Autos stoßen auf einer Straße in Oberbayern zusammen. Bei den Ermittlungen kommt ein schwerwiegender Verdacht auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln nun. (Symbolbild)
    Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln nun. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Nach einem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau ermittelt die Staatsanwaltschaft mit der Kripo gegen einen 37-Jährigen. Ende September sei sein Auto mit dem eines 33-Jährigen in Penzberg zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll der Verdächtige den jüngeren Mann attackiert und leicht verletzt haben.

    Eine Zeugin habe das beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt. Der Mann sei seitdem auf richterlichen Beschluss in Gewahrsam, sagte ein Polizeisprecher. Weswegen war vorerst unklar.

    Tage nach dem Unfall besteht nun der Verdacht, dass der 37-Jährige den Unfall mit Absicht verursacht haben soll. Was genau dem Mann vorgeworfen wird, müsse von der Staatsanwaltschaft im Laufe der Ermittlungen entschieden werden, erklärte der Polizeisprecher. Das könnte demnach von einer fahrlässigen Körperverletzung bis hin zu einer vorsätzlichen Straftat reichen. Nähere Details zu den Ermittlungen sowie zu dem Unfall konnte die Polizei bislang nicht nennen.

