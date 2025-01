Vermisste Frau tot in ihrem Campingbus gefunden

Eine als vermisst gemeldete 24-Jährige ist tot in ihrem Campingbus in Oberbayern gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau an einer Rauchvergiftung gestorben ist - in ihrem Fahrzeug wurde den Angaben zufolge ein benutzter Pelletofen gefunden. Es gebe vorerst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen laufen.

Die Frau aus Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) war am Montag von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Drei Tage später sei ihr Camper in der Nähe des Sylvensteinspeichersees in Lenggries (Landkreis Bad Tölz) gefunden worden.