Wohnmobil überschlägt sich: Ehepaar mittelschwer verletzt

Zwei Menschen sind mit ihrem Wohnmobil von einer verschneiten Straße in Oberbayern abgekommen, seitlich gegen mehrere Bäume geprallt und mittelschwer verletzt worden.

Das Fahrzeug des Ehepaars war am Samstag bei starkem Schneefall in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Wohnmobil touchierte demnach mehrere Bäume im Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte den 67 Jahre alten Fahrer und seine 64 Jahre alte Ehefrau in Krankenhäuser. Die Straße bei Rimsting (Landkreis Rosenheim) war rund eine Stunde lang voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein geschätzter Totalschaden von 60.000 Euro.

(dpa)