Zwei Wanderer in Berchtesgaden von Lawine erfasst

Zwei Wanderer und ein Hund sind am Jenner in Berchtesgaden von einer Lawine erfasst worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten sich die Frau und der Mann sowie das Tier am Samstagnachmittag selbstständig aus den Schneemassen befreien. Die Bergwacht brachte die Wanderer zurück ins sichere Gelände. Im Bayerischen Alpenraum herrscht derzeit nach Angaben des Lawinenwarndienstes Bayern eine geringe Lawinengefahr. Vereinzelt kann es jedoch an steilen Wiesenhängen zu Gleitschneelawinen kommen.

(dpa)