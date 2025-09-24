Icon Menü
Oberfranken: 22-Jähriger soll Mann beinahe von Brücke gestoßen haben

Oberfranken

22-Jähriger soll Mann beinahe von Brücke gestoßen haben

Es ist mitten am Tag, mitten in der Stadt: Ein Mann würgt einen flüchtigen Bekannten und versucht, ihn über das Geländer einer Brücke zu heben. Dahinter geht es etwa sieben Meter in die Tiefe.
Von dpa
    Auf der Kettenbrücke spitzt sich ein Streit zwischen zwei Männern zu. (Archivbild)
    Auf der Kettenbrücke spitzt sich ein Streit zwischen zwei Männern zu. (Archivbild) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/dpa

    Ein junger Mann soll versucht haben, einen 34-Jährigen von einer Brücke in Bamberg zu stoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 22-Jährige den Mann am Montag im Streit zunächst gewürgt und dann versucht, ihn über das Brückengeländer zu heben. Demnach konnte Schlimmeres nur deshalb verhindert werden, weil sich der 34-Jährige am Geländer festhielt und Zeugen den 22-Jährigen wegzerrten.

    Der junge Mann wurde nach dem Vorfall in einem nahegelegenen Imbiss festgenommen. Ein Richter erließ am Dienstag einen Haftbefehl; der 22-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

    Streit in der belebten Innenstadt

    Laut Polizei kannten sich die beiden Männer flüchtig. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals, musste aber nicht ins Krankenhaus. Warum der Streit eskalierte, war zunächst unklar.

    Der Vorfall ereignete sich in der belebten Bamberger Innenstadt. Nach Angaben der Polizei haben zahlreiche Passanten das Geschehen beobachtet. Unter der rund sieben Meter hohen Kettenbrücke fließt ein Arm der Regnitz, auch ein Radweg führt darunter hindurch.

