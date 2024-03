Auffahrunfall: Senior fährt weiter in die Werkstatt

Leicht verletzt und mit einem beschädigten Auto ist ein 83-Jähriger im Landkreis Kulmbach direkt in eine Werkstatt weitergefahren, nachdem eine 33-Jährige mit ihrem Wagen auf sein Auto aufgefahren war.

Die Fahrerin dagegen blieb am Dienstag an der Unfallstelle in Ludwigschorgast und bat die Polizei um Hilfe, heißt es in einer Mitteilung der Behörde von Mittwoch. Auch ein Mitarbeiter der Werkstatt informierte die Polizei schließlich. Insgesamt sei bei dem Unfall ein Schaden von etwa 14.000 Euro entstanden.

(dpa)