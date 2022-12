Bauarbeiter wollen nicht gehen: Hausbesitzer ruft Polizei

In Oberfranken sind drei Bauarbeiter von der Polizei aus einem Haus begleitet worden - weil sie nicht gehen wollten.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten die Männer bei dem 37-jährigen Hausbesitzer in Hohenberg an der Eger (Landkreis Wunsiedel) renoviert. Einen Tag nach Vertragsende waren sie jedoch wieder zum Arbeiten aufgetaucht. Weil sie das Haus auch nach mehrfacher Aufforderung am Mittwoch nicht verlassen wollten, rief der Eigentümer die Polizei. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, es sei davon auszugehen, dass die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen waren. Möglicherweise wollten die Bauarbeiter noch weiter Geld verdienen. Gegen die 32-, 41- und 42-jährigen Männer wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

(dpa)