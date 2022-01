Ehepaar im eigenen Haus getötet: 18-Jähriger kommt vor Richter

Ein Ehepaar ist in Franken in seinem eigenen Haus getötet worden. Laut Medien stammte ein Opfer aus Augsburg. Ein 18-Jähriger soll die Tat begangen haben.

Hat ein 18-Jähriger die Eltern seiner Freundin in deren Haus in Mistelbach bei Bayreuth getötet? Diesem Verdacht geht die Polizei in Oberfranken nach. Der 18-jährige Tatverdächtige kommt nun vor einen Ermittlungsrichter. Der Richter prüft am Montag, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommen soll, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Der getötete Familienvater soll laut Frankenpost aus Augsburg stammen und seit 2008 in einer Arztpraxis im Kreis Bayreuth tätig sein. Die vier minderjährigen Kinder des Paares waren zur Tatzeit im Haus. Wie viel sie mitbekommen haben, sagte die Polizei nicht. Die Ermittler hätten sie aber befragen können. Das Jugendamt kümmert sich nun um sie.

Lebloses Paar mit Stichverletzungen gefunden

Anwohner hatten am Sonntag kurz nach Mitternacht Hilferufe aus dem Haus gehört und den Notruf gewählt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Einsatzkräfte fanden im Keller das leblose Paar. Der 51-Jährige und seine 47 Jahre alte Frau wiesen Stichverletzungen auf. Ein Großaufgebot fahndete nach dem Verdächtigen. Er stellte sich gegen 4 Uhr der Polizei. Laut Bayreuther Tagblatt soll er mit der ältesten Tochter des Paares befreundet sein und habe daher die Nacht in dem Haus verbracht. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es sich nicht um ein Familienmitglied handle. Motiv und Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. (dpa, AZ)