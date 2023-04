Fahrräder an Haustüren und Auto gekettet: Polizei ratlos

Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei in Hof: Ein Unbekannter hat mehrfach Fahrräder mit Ketten und Schlössern an Haustüren befestigt und so den Zugang blockiert.

Am Freitagabend sei es sogar zu einer gefährlichen Situation gekommen, berichtete die Polizeiinspektion Hof am Samstag. Ein Fahrrad war demnach an die Beifahrertür eines Pizzalieferdienst-Autos gekettet worden. Der Fahrer bemerkte dies erst, als er losfuhr und das Rad hinter sich herzog. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die erste Blockade-Aktion ereignete sich bereits am Mittwochabend: zwei Fahrräder waren an zwei Haustüren angekettet worden. Am Freitag kam es dann erneut zu ähnlichen Vorfällen, bei denen wieder zwei Mehrfamilienhäuser betroffen waren.

Die Räder und die Fahrradschlösser wurden sichergestellt, aber bisher konnten von der Polizei keine Eigentümer ermittelt werden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

(dpa)