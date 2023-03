Frau bei Brand schwer verletzt: Technischer Defekt vermutet

Nach einem Brand mit einer Schwerverletzten in Oberfranken geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Die Ermittlungen dauerten aber weiter an, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zum Gesundheitszustand der 75-Jährigen konnte er keine neuen Angaben machen, ihr Leben sei aber außer Gefahr. Die Frau war am Freitagabend mit einer Rauchvergiftung aus der brennenden Wohnung in Wartenfels (Landkreis Kulmbach) ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Bewohnerin des Zweifamilienhauses hatte den Brand gemeldet und konnte mit den anderen Anwesenden das verrauchte Gebäude verlassen. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung. Dabei entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro.

(dpa)