Fünf Menschen bei Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 289 in Oberfranken verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Auto am Sonntagnachmittag nahe Münchberg (Landkreis Hof) in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Wagen zusammen, wie ein Sprecher mitteilte. Zwei Menschen seien schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen. Drei weitere Verletzte seien mit dem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik gebracht worden.

(dpa)