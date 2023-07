Oberfranken

vor 20 Min.

Haftbefehl nach Tritten gegen den Kopf

Artikel anhören Shape

Nach einer Auseinandersetzung am Rande einer Kirchweih in Oberfranken sind zwei Männer wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft gekommen.

Das teilte die Polizei in Bayreuth am Samstag mit. Die beiden Männer hatten einen 42-Jährigen gegen den Kopf getreten, er brach sich das Nasenbein und erlitt Prellungen am Kopf und im Gesicht. Bei der Auseiandersetzung am Freitagabend in Neustadt bei Coburg rissen die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ihr Opfer zu Boden. Beteiligt war auch noch ein weiterer Mann Mitte 20, er schlug mit Fäusten auf das Opfer ein. (dpa)

Themen folgen