Hausbesitzer sperrt Einbrecher in Garage ein

Eingeschlossen in einer Garage ist ein Diebeszug für einen Einbrecher in Oberfranken geendet. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Hausbesitzer in der Nacht zum Freitag verdächtige Geräusche aus der Garage seines Hauses in Weidhausen bei Coburg. Als er nachsah, entdeckte er darin einen Unbekannten - und schloss sofort das Tor.

Als die alarmierten Beamten das Garagentor öffneten, trafen sie den Angaben zufolge auf einen amtsbekannten 39-Jährigen, der unter Drogen stand. Er habe in der Garage nach Diebesgut gesucht, hieß es. Nach seiner Festnahme verbrachte er die Nacht demnach in einer Arrestzelle. Gegen ihn wird laut Polizei wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt.