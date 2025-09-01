Icon Menü
Oberfranken: Mann verirrt sich im Wald - Polizei startet Suche

Oberfranken

Mann verirrt sich im Wald - Polizei startet Suche

Als ein 72-Jähriger nicht mehr von einer Traktorfahrt nach Hause kommt, schlägt seine Tochter Alarm. Die Polizei rückt zu einer nächtlichen Suchaktion aus.
Von dpa
    Die Polizei suchte in Oberfranken nach einem vermissten 72-Jährigen. (Symbolbild)
    Die Polizei suchte in Oberfranken nach einem vermissten 72-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber haben im oberfränkischen Landkreis Bayreuth nach einem 72-Jährigen gesucht. Der Mann war mit einem Traktor zu einem Bekannten gefahren und nicht mehr zu seinem Zuhause in Ahorntal zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei hatte sich der Mann in einem Waldstück verlaufen und war mehr als sieben Stunden verschollen.

    Nachdem seine Tochter ihn zunächst selbst vergeblich gesucht hatte, habe sie in der Nacht zum Sonntag die Polizei gerufen. Am frühen Morgen hätten die Einsatzkräfte den Mann schließlich auf einem Feldweg zwischen Ahorntal und Hummeltal gefunden. Laut Sprecher hatte er am Samstagabend zu Fuß den Heimweg angetreten. Den Traktor hatte er laut einem Polizeisprecher aus unbekannten Gründen bei dem Bekannten gelassen.

