Sieben Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Kellerbrand in Oberfranken leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Samstag im Keller des Treppenhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Rauch sei dann durch das ganze Treppenhaus nach oben gezogen.

Bewohner des Mehrfamilienhauses in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) bemerkten den Rauch und informierten die Feuerwehr. Wegen des verrauchten Treppenhauses mussten die Einsatzkräfte demnach einige der rund 25 Bewohner mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen retten. Sanitäter brachten fünf Menschen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein 15-jähriger Junge soll sich den Angaben zufolge beim Sprung aus einem Fenster leicht verletzt haben. Eine 33 Jahre alte Frau habe zudem einen Schock erlitten, hieß es weiter. Die beiden wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Sicherheit haben die Einsatzkräfte auch zwei weitere Wohnhäuser evakuiert. Die Bewohner dieser beiden Häuser haben, nachdem der Brand gelöscht war, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Das Haus, indem der Brand ausgebrochen ist, sei unbewohnbar. Die Bewohner seien bei Nachbarn und Verwandten sowie in einem Hotel untergekommen, hieß es weiter. Ermittler schätzen den Schaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.