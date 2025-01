Überholvorgang in Ebermannstadt missglückt - Verletzte

Bei einem Unfall nach einem verbotenen Überholvorgang sind an einer Kreuzung im Landkreis Forchheim vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 26-jährige Fahrer eines Kleinwagens habe auf der B470 in Ebermannstadt einige Fahrzeuge überholt - mit erhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung wollte er demnach am Abend knapp hinter einem dort wartenden Pkw einscheren. Er habe aber «offensichtlich sein fahrerisches Können deutlich überschätzt» und sei auf den an der Ampel stehenden Wagen aufgefahren, hieß es.

Dieser wurde gegen einen Ampelmast geschleudert. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Wagens, der gegen den Ampelmast prallte, wurde leicht verletzt. Die Insassen des Kleinwagens wurden im Klinikum Forchheim behandelt. Ein Beifahrer war nach ersten Ermittlungen nicht angeschnallt und deswegen gegen die Frontscheibe geschleudert worden.

Über den 26-jährigen Fahrer hieß es: «Während der Unfallaufnahme kam dann auch der mögliche Grund für das überschwängliche Fahrverhalten an den Tag: Durch die Beamten wurde Alkoholgeruch wahrgenommen.» Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. «Der telefonisch verständigte Staatsanwalt war hiervon wenig begeistert und ordnete eine Blutentnahme sowie eine Beschlagnahme der Fahrerlaubnis an», schrieb die Polizei. Es werde wegen diverser Verkehrsstraftaten ermittelt.