Täter sticht Supermarkt-Kassierer bei Überfall ins Bein

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in der Nähe von München hat ein Mann einem Kassierer ins Bein gestochen.

Der bisher unbekannte Täter habe dem Kassierer ein Messer in den Oberschenkel gerammt, als dieser nicht sofort Bargeld herausgab, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mitarbeiter des Supermarkts in Oberhaching (Landkreis München) sei nach dem Vorfall kurz vor Ladenschluss am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Täter flüchtete mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Einen Verdächtigen konnte die Polizei zunächst nicht ermitteln.

(dpa)