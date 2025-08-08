14-Jähriger auf E-Bike stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Ein 14-Jähriger ist in der Oberpfalz auf seinem E-Bike von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche auf einer Straße zwischen zwei Ortsteilen von Niedermurach (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als das Traktorgespann aus einer unübersichtlichen Einmündung auf die Straße fuhr. Am Straßenrand erschwerten laut Polizei unter anderem hochgewachsene Maispflanzen die Sicht.

Der Jugendliche sei bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungsdienst habe am Unfallort noch mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, der 14-Jährige sei aber seinen Verletzungen erlegen. Neben Rettungsdienst und Polizei sei auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz gewesen.

Ein Experte soll mit einem unfallanalytischen Gutachten bei den Ermittlungen zur genauen Unfallursache helfen. Auch zum Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben noch.