15-Jähriger feuert Schreckschusswaffe ab und wird angefahren

Ein Jugendlicher hat in der Oberpfalz in Panik eine Schreckschusswaffe gezogen und abgefeuert.

Anschließend lief der 15-Jährige vor ein Auto, wurde angefahren und leicht verletzt. Der Jugendliche hatte sich von einem offenbar angetrunkenen 17-Jährigen in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) verfolgt gefühlt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der ältere Jugendliche war am Donnerstag hinter ihm gelaufen und hatte Passanten angesprochen. "Davon fühlte sich der 15-Jährige offenbar so bedroht, dass er sich eine Sturmhaube überzog und mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe in die Luft schoss", sagte ein Polizeisprecher.

Danach rannte er weg, wobei er vor ein Auto lief und zu Boden stürzte. Er wurde am Arm verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Waffe wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Woher er die Schusswaffe hatte, ist bislang nicht bekannt.

(dpa)