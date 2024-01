Anwohner zündet Feuerwerk am Rande der Bauernproteste

Am Rande eines Traktor-Korsos der Bauernproteste hat ein Anwohner im Landkreis Amberg-Sulzbach Feuerwerk gezündet und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erhalten.

Gegenüber der Polizei habe der 59-Jährige angegeben, die zwei Feuerwerksbatterien am Dienstagabend in Sulzbach-Rosenberg gezündet zu haben, um Sympathie mit den Bauernprotesten zum Ausdruck zu bringen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde von Mittwoch. Feuerwerk dürfe allerdings nur an Silvester und Neujahr genutzt werden, teilte ein Sprecher der Polizei weiter mit.

(dpa)