Autos prallen an Kreuzung zusammen - drei Schwerverletzte

Beim Zusammenprall zweier Autos an einer Kreuzung in der Oberpfalz sind drei Insassen schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Abend in Lauterhofen (Neumarkt in der Oberpfalz). Ein 34-jähriger Autofahrer habe an der Kreuzung einen von links kommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Als er geradeaus weiter fuhr, seien die beiden Fahrzeuge kollidiert.

Der andere Wagen wurde von einer 26-Jährigen gesteuert, ein 27-Jähriger war mit ihr unterwegs. Wegen der Wucht des Zusammenpralls überschlug sich dieses Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer sowie die Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers wurden schwer verletzt, der 34-jährige Autofahrer leicht. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Unfallstelle war stundenlang gesperrt.