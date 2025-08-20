Betrunkener rammt Zivilstreife mit E-Scooter und stürzt

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat in der Oberpfalz eine Zivilstreife gerammt und sich dabei leicht verletzt. Die Beamten in dem Zivilfahrzeug hatten den 28-Jährigen in Obertraubling (Landkreis Regensburg) für eine Kontrolle anhalten wollen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Polizisten dafür bremsten, habe der Fahrer versucht, vor das Auto zu fahren und zu flüchten. Stattdessen prallte er gegen das Auto, stürzte und zog sich Schürfwunden zu, wie es hieß.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Gegen den E-Scooter-Fahrer werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.