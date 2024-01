Oberpfalz

vor 39 Min.

Brand in 5-Sterne-Hotel: 60 Gäste in Sicherheit gebracht

Wegen eines Feuers in einem 5-Sterne-Hotel in der Oberpfalz sind 60 Gäste in Sicherheit gebracht worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein Wäschetrockner im Keller des Komplexes in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) vermutlich wegen eines technischen Defekts zu brennen begonnen. Verletzte gab es bei dem Vorfall am Sonntagmittag laut einem Sprecher nicht. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnten die Gäste rund zwei Stunden nach Ausbruch des Feuers in das Hotel zurückkehren. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro. (dpa)

Themen folgen