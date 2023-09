Brand in Rimbacher Hotel: Ursache weiterhin unklar

Nach dem Brand in einem Hotel im oberpfälzischen Rimbach mit siebenstelligem Schaden ist die Brandursache weiterhin unklar.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, konnte der Brandort noch nicht betreten werden. Im Laufe des Tages sollen die Ermittlungen fortgesetzt werden.

Das Feuer war am Montagabend im Keller des Hotels im Landkreis Cham ausgebrochen und auf das Erdgeschoss des Gebäudes übergegriffen. Den Angaben der Polizei zufolge mussten knapp 200 Hotelgäste und Angestellte evakuiert und in einer Schulturnhalle untergebracht werden. Sieben Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt, drei von ihnen kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Der Schulbetrieb für Dienstag wurde abgesagt.

(dpa)