Diebe plündern Baustelle: Radlader in Flammen

Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Oberpfalz schweres Gerät gestohlen.

Dabei haben sie vermutlich einen Radlader benutzt, der danach in Brand gesetzt wurde. Die Diebe stahlen in der Nacht auf Montag unter andere eine mobile Tankanlage und zwei Baggerschaufeln, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen meldeten am Montagmorgen den Brand in einem Gewerbegebiet bei Barbing (Landkreis Regensburg). Nachdem die Flammen gelöscht waren, bemerkten Mitarbeiter der Baufirma, dass die schweren Gegenstände fehlen. Die Polizei hält es derzeit für möglich, dass die Diebe den Radlader zum Verladen ihrer Beute benutzt haben und ihn anschließend in Brand setzten. Der Gesamtschaden soll sich auf rund 100.000 Euro belaufen.

(dpa)